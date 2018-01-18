Автомобили Mercedes не закупались для подмосковных чиновников

Московская область в рамках обеспечения функций региональных государственных органов арендовала 169 автомобилей. Среди них автомобилей марки ГАЗ, LADА, Toyota Camry, Ford Focus. Услуги аренды автомобилей марки Mercedes не закупались, говорится на портале правительства Московской области

«29 декабря по результатам заключен государственный контракт на 165 миллионов рублей, предметом которого являются услуги аренды 169 автомобилей, в том числе: 157 автомобилей марки ГАЗ, LADА, Toyota Camry, Ford Focus», — говорится в сообщении.

В закупочной документации марки автомобилей не указывались и заявленным характеристикам соответствовали несколько марок автомобилей. Автомобили марки Mercedes заявлены не были и в заключенном госконтракте отсутствуют.

В Подмосковье утверждены правила нормирования закупок для региональных государственных органов. В соответствии с этими правилами нормированию подлежат и закупки услуг по аренде легковых автомобилей с водителем.