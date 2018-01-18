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Сельхозпроизводители и мотоциклисты предлагают снизить транспортный налог
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Сельхозпроизводители и мотоциклисты предлагают снизить транспортный налог 

Волга Ньюс 18 января 2018
Как отмечено в заявлении мотоциклистов Самарской области, сейчас в регионе для категории «Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя свыше 35 лошадиных сил» ставка транспортного налога составляет 50 рублей за 1 л. с. По их мнению, это максимально возможный порог налоговой ставки.
"Действующие нормативы для самарских мотоциклистов чрезмерно и неоправданно завышены, поскольку мотоцикл — это летний вид транспорта и эксплуатируется всего пять — шесть месяцев в году, в остальное время в наших климатических условиях его использование невозможно. Однако владелец мотоцикла мощностью 100 л. с. должен платить налог 5 тыс. руб. в год, а собственник автомобиля с аналогичными характеристиками двигателя всего 1,5 тыс. рублей", — говорится в обращении.
В других регионах ставка налога на ту же категорию меньше. Так, в Волгоградской области она составляет 24 руб. за 1 л. с., в Ульяновской области — 15 руб. за 1 л. с., в Тверской области — 10 руб. за 1 л. с.
Самарские мотоциклисты просят пересмотреть ставку на мототехнику и сделать их: для мотоциклов с мощностью двигателя до 20 лошадиных сил включительно — 5 руб. /1 л. с., для мотоциклов от 20 до 35 л. с. включительно — 10 руб. /1 л. с., для мотоциклов с мощностью двигателя свыше 35 л. с. — 15 рублей за 1 л. с.
Кроме того, с вопросом о размере ставки транспортного налога в губернскую думу обратились и некоторые сельхозпредприятия, в том числе ЗАО «Нива». Согласно Налоговому кодексу РФ, с 1 января 2018 г. отменяется льгота по налогу на движимое имущество, установленная с 1 января 2013 г. в отношении принятого на учет в качестве основных средств оборудования, техники, крупного рогатого скота. Она устанавливается региональными законами и не может превышать 2,2%. Если регионального закона нет, то ставка не должна быть больше 1,1%.
В Самарской области такого закона нет и налогоплательщики, которые используют общую систему налогообложения, будут платить увеличенный на 55% налог. По информации «Нивы», налоговая нагрузка увеличится на 1,2 млн руб. в год, что является невыгодным. В связи с этим, компания просит рассмотреть возможность принятия закона, который продлевает действия льготной ставки по налогу на движимое имущество в размере 0% с 1 января 2018 года.
Председатель комитета Андрей Мурзов отметил, необходимо провести анализ и изучить насколько возможно снизить транспортный налог так, чтобы от этого ничего не потерять.
"Мы совместно с комитетом по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике и комитетом по местному самоуправлению проработаем этот вопрос в первом квартале, а также подключим к этой работе региональное министерство управления финансами", — отметил Андрей Мурзов.
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