Минимальная зарплата в Челябинской области выросла на 1312 рублей

Челябинск, 18 января — АиФ-Челябинск. В регионе произошёл скачок минимальной заработной платы сразу на 12,5%. Теперь МРОТ составляет 10 912 рублей. Именно эта величина действует с 1 января 2018 года и используется для расчёта социальных выплат — декретных, листков нетрудоспособности и т.д.

«На заседании Правления Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области 8 декабря прошлого года работодатели проголосовали за размер «минималки» на 2018 год в объеме 10500 рублей для внебюджетного сектора экономики Южного Урала, — сообщила пресс-служба ЧРОО «Союз промышленников и предпринимателей». — Это на 900 рублей больше, чем в 2017 году). Данная величина должна была фигурировать в Региональном соглашении о минимальном размере заработной платы в Челябинской области. Но в декабре 2017 Конституционный Суд РФ принял постановление, согласно которому районные коэффициенты не являются частью заработной платы. Кроме того, вступил в силу Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части повышения минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения».

Теперь размер региональной «минималки» определяется по формуле: федеральный МРОТ (который не ниже прожиточного минимума в РФ) умножаемый на районный коэффициент. Для Челябинской области в цифрах это выглядит так: 9489 рублей х 1,15 (уральский коэффициент) = 10 912 рублей 35 копеек.