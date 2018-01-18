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Крым — самое востребованное авианаправление лета 2018
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Крым — самое востребованное авианаправление лета 2018 

РЖД-Партнер 18 января 2018
Фото: РЖД-Партнер
Эксперты сервиса путешествий Туту.ру проанализировали ранние бронирования авиабилетов на лето и выяснили, что на перелеты в Крым приходится 46,1% всех купленных на данный момент билетов. Отметим, что в 2017 году на бронирование билетов в Симферополь на лето приходилось на 7% билетов меньше (доля 39,1%). По словам аналитиков Туту.ру, средняя стоимость перелета за год практически не изменилась. На лето 2018 года она составляет 10,7 тыс. руб. в обе стороны (годом ранее — 10,6 тыс. руб). Любопытно, что средняя стоимость билетов, купленных при раннем бронировании без учета направлений, выше — она составляет почти 14 тыс. руб.
Больше всего билетов в Крым покупается из Москвы, Санкт-Петербурга и Тюмени.
Ранее Туту.ру выяснил, что за последние 5 лет стоимость перелетов из Москвы в Симферополь снизилась почти на 26% — с 6,7 до 5,3 тыс. руб.
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