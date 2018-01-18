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Сбор налогов в Брянской области в 2017 году снизился на 12,7%
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Сбор налогов в Брянской области в 2017 году снизился на 12,7% 

ТАСС 18 января 2018
БРЯНСК, 18 января. /ТАСС/. Собираемость налогов в консолидированный бюджет РФ в Брянской области по итогам 2017 года снизилась на 12,7%, вместе с тем поступления в консолидированный бюджет региона за этот же период выросли на 8,3%, сообщило в четверг управление Федеральной налоговой службы по региону.
"За 2017 год в консолидированный бюджет Российской Федерации в Брянской области поступило 44 млрд рублей. Это на 12,7% (6,4 млрд рублей) меньше по сравнению с 2016 годом", — сообщила пресс-служба управления.
Как отметили в управлении, снижение поступления в консолидированный бюджет РФ связано со снижением поступлений НДС от региональных налогоплательщиков, в том числе в связи с возвратами данного вида налогов.
В то же время в прошлом году на 8,3% (2,1 млрд рублей) выросли сборы в консолидированный бюджет субъекта, в который поступило 27,4 млрд рублей. В бюджет было собрано 21,2 млрд рублей, в бюджеты муниципалитетов — 6,1 млрд рублей.
Основная часть налоговых доходов бюджета области (48,2%) была обеспечена налогом на доходы физических лиц, который составил 13,2 млрд рублей. Также в 2017 году в Брянской области на 12% (662 млн рублей) по сравнению с 2016 годом увеличились поступления налога на прибыль, которые составили 6,1 млрд рублей.
Как сказали в управлении налоговой службы, рост поступлений налога на прибыль и налога на доходы физлиц связан с активизацией работы по борьбе с сокрытием доходов бизнеса, а также борьбой с выплатами «серых» зарплат.
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