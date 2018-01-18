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Задолженность по коммунальным платежам в Восточном Дегунине сократилась на 13 млн рублей
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Задолженность по коммунальным платежам в Восточном Дегунине сократилась на 13 млн рублей 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 18 января 2018
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
По итогам 2017 года сумма задолженности за ЖКУ по району Восточное Дегунино сократилась на 13 млн рублей. Об этом в среду, 17 января, на встрече жителей Восточного Дегунина с главой управы сообщила директор районного «Жилищника» Елена Лавасас
— По состоянию на 2 января 2017 года долг составлял 133 млн рублей, — уточнила Лавасас. — За 2017 год нам удалось сократить это значение до 120 млн Количество должников уменьшилось на 438 человек.
Она также добавила, что «Жилищником» проводится ряд мероприятий по взысканию долгов. Так, жильцам, срок задолженности которых составляет менее полугода, рассылаются письменные уведомления. Также производится обход должников. Если человек не платит более полугода, его дело передается в Дмитровское отделение Тимирязевского суда. (мю)
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