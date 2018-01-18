Цены на авиабилеты за границу остаются стабильными

При этом самым популярным у российских авиапутешественников европейским городом этой зимой стала Прага. На нее приходится 6,8% всех купленных в Европу билетов. Стоимость перелета в чешскую столицу составляет в среднем 22,2 тыс. руб. за билеты в обе стороны.

Второе место досталось Мюнхену (4,2%, 20,8 тыс. руб.), третье — Берлину (4%, 16,6 тыс. руб.).

Сильнее всего среди популярных европейских направлений подешевел этой зимой Рим. Рейсы в этот город из Москвы потеряли в цене 9,2%, стоимость перелета в обе стороны составила 22,9 тыс. руб. А значительнее всего подорожало направление Москва — Мюнхен и Москва — Париж: с 19,5 тыс. руб. до 20,8 тыс. руб. за билеты в обе стороны и с 28,3 тыс. руб. до 30,2 тыс. руб. соответственно.