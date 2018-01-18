Ещё
Цены на авиабилеты за границу остаются стабильными
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Цены на авиабилеты за границу остаются стабильными 

РЖД-Партнер 18 января 2018
Фото: РЖД-Партнер
При этом самым популярным у российских авиапутешественников европейским городом этой зимой стала Прага. На нее приходится 6,8% всех купленных в Европу билетов. Стоимость перелета в чешскую столицу составляет в среднем 22,2 тыс. руб. за билеты в обе стороны.
Второе место досталось Мюнхену (4,2%, 20,8 тыс. руб.), третье — Берлину (4%, 16,6 тыс. руб.).
Сильнее всего среди популярных европейских направлений подешевел этой зимой Рим. Рейсы в этот город из Москвы потеряли в цене 9,2%, стоимость перелета в обе стороны составила 22,9 тыс. руб. А значительнее всего подорожало направление Москва — Мюнхен и Москва — Париж: с 19,5 тыс. руб. до 20,8 тыс. руб. за билеты в обе стороны и с 28,3 тыс. руб. до 30,2 тыс. руб. соответственно.
РЖД-Партнер: последние новости
Алиса Аршавина полностью оплатила расходы Аэрофлота Первый рейс между Москвой и Каиром может состояться 11 апреля Движение по Крымскому мосту запустят в декабре
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля547
Нарышкин ответил Мэй на «разрушение» российской разведки48
В США потребовали заблокировать «Северный поток-2»362
Порошенко припасет по 9 граммов свинца на россиянина72
Порошенко предложили заткнуться в ответ126
Видео
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение