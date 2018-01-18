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Число иностранцев, иммигрирующих в Швейцарию, достигло рекордно низкого уровня
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Число иностранцев, иммигрирующих в Швейцарию, достигло рекордно низкого уровня 

Prian.ru 18 января 2018
Фото: Prian.ru
Чуть более 53 000 человек иммигрировали в Швейцарию в 2017 году. Из них около 31 000 прибыли из Европейского Союза, пишет The Local. Согласно информации Швейцарского радио и телевидения, это самый низкий показатель с 2007 года. Государственный Секретариат по миграции (SEM) подтвердил эти цифры.
Число граждан из стран ЕС и Европейской ассоциации свободной торговли (EFTA), прибывших в Швейцарию в прошлом году, было на 20% ниже, чем годом ранее. Пик иммиграции зафиксирован в 2008 году, когда сальдо — число прибывших минус число выбывших — составило почти 100 000 человек. С 2014 года число мигрантов неуклонно снижается. Тогда Швейцария проголосовала «против массовой иммиграции» и ввела квоты.
По информации SEM, самое большое снижение числа мигрантов отмечается среди граждан Германии и Италии. Жители этих стран традиционно приезжали сюда на заработки. Даниэль Бах из SEM сказал, что это связано с экономической ситуацией. «В Испании и Португалии экономика нормализовалась, появилось большое количество рабочих мест, снизилась безработица. Сильный рост Германии означает, что там сейчас высокий спрос на рабочую силу», — сказал он. Эксперт считает, что развитие швейцарской экономики и экономики стран ЕС определит, продолжится ли тенденция к снижению иммиграции в будущем.
При этом Совет Федерации альпийской страны одобрил на 2018 год 8000 разрешений на работу для выходцев из стран, не входящих в Евросоюз.
В прошлом году в Швейцарии проживало чуть более двух миллионов иностранцев, что составляет четверть населения.
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