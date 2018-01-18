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В 2017 году в Северном Тушине открылись 20 предприятий розничной торговли
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В 2017 году в Северном Тушине открылись 20 предприятий розничной торговли 

Префектура СЗАО города Москвы 18 января 2018
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
Работу предприятий потребительского рынка и услуг обсудили на очередной встрече руководства района Северное Тушино с населением. По словам заместителя главы управы по вопросам экономики, торговли и услуг Юлии Шашковой, в прошлом году в районе открылось 20 предприятий розничной торговли.
— Торговая площадь данных предприятий составила 2750 квадратных метров. Также в районе открылись 6 предприятий бытового обслуживания на 33 рабочих места и три предприятия общественного питания на 33 посадочных места, — сообщила Шашкова.
Юлия Шашкова добавила, что всего на территории района функционируют 547 предприятий потребительского рынка с количеством работающих более 3,5 тысячи человек. При этом из них 389 предприятий розничной торговли торговой площадью в 74 810 квадратных метров, 122 предприятия бытового обслуживания на 787 рабочих мест и 26 предприятий общественного питания.
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