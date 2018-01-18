В 2017 году в Северном Тушине открылись 20 предприятий розничной торговли

Работу предприятий потребительского рынка и услуг обсудили на очередной встрече руководства района Северное Тушино с населением. По словам заместителя главы управы по вопросам экономики, торговли и услуг Юлии Шашковой , в прошлом году в районе открылось 20 предприятий розничной торговли.

— Торговая площадь данных предприятий составила 2750 квадратных метров. Также в районе открылись 6 предприятий бытового обслуживания на 33 рабочих места и три предприятия общественного питания на 33 посадочных места, — сообщила Шашкова.

Юлия Шашкова добавила, что всего на территории района функционируют 547 предприятий потребительского рынка с количеством работающих более 3,5 тысячи человек. При этом из них 389 предприятий розничной торговли торговой площадью в 74 810 квадратных метров, 122 предприятия бытового обслуживания на 787 рабочих мест и 26 предприятий общественного питания.