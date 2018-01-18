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Исследование показало, кто лидирует рейтинге одобрения мирового лидерства
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Исследование показало, кто лидирует рейтинге одобрения мирового лидерства 

РИА Новости 18 января 2018
Фото: Вести Экономика
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Рейтинг одобрения мирового лидерства США в первый год президентства Дональда Трампа упал до рекордного низкого значения в 30%, лидирует Германия с 41% одобрения, свидетельствуют данные в отчете компании Gallup.
Согласно отчету, рейтинг снизился в 65 из 134 стран, а наиболее значительное падение произошло в Бельгии, Канаде, Португалии и Норвегии. При этом существенное (на 10 и более пунктов) одобрение политикой США увеличилось только в четырех странах — Либерии, Македонии, Израиле и Белоруссии. В России рейтинг одобрения политикой США увеличился на 6 пунктов и составил 8%.
"Потеря одобрения лидерства США может иметь последствия для влияния США за рубежом. Германия с ее стабильным рейтингом одобрения в 41% заменила США в качестве самой высокорейтинговой глобальной мировой силы", — говорится в сообщении на сайте организации. Согласно представленным данным, рейтинг США приблизился к Китаю, который получил 31% и России, чье лидерство одобряют 27%.
Как отмечается, рейтинг одобрения политики США при экс-президенте Бараке Обаме составлял 48%, а при Джордже Буше — 34%.
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