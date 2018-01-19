Фискальная грамота: как рассчитываются налоговые вычеты за детей

Налоговым кодексом (ст. 220) предусмотрено несколько видов различных налоговых вычетов — стандартных, социальных, имущественных, профессиональных.

Главное, что нужно знать — претендовать на них может гражданин России, получающий доходы, облагаемые по ставке 13%. Это всем известный НДФЛ — налог на доходы физлиц, уплачиваемый за нас работодателем. А вот индивидуальные предприниматели, применяющие специальные налоговые режимы, неработающие пенсионеры и безработные не могут рассчитывать на вычет. Пенсионеры, только вышедшие на пенсию, могут — за три года, когда они работал и получал доходы. Если гражданин работает «вчёрную», ни на какие возвраты рассчитывать не приходится. Если же работник часть денег получает в конверте, то сможет рассчитывать лишь на возврат той суммы налога, которую он заплатил со своей «белой» зарплаты.

За что государство делает вычет?

Наиболее распространены стандартные налоговые вычеты.

Они полагаются определенным категориям россиян, среди которых «чернобыльцы» и пострадавшие от ядерных испытаний, перенесшие лучевую болезнь (подробнее в в пп. 1, 2, 4 ст.218 НК РФ) инвалиды с детства, супруги погибших военнослужащих, Герои России, «афганцы», лица, отдавших костный мозг для спасения жизни людей и другие. Этим категориям полагается вычет в размере 3000 рублей за каждый месяц календарного года.

Допустим, Иван Петров , относящийся к одной из этих категорий, в месяц зарабатывает 25 000 рублей, налог он будет платить только 22 тысяч рублей.

Вычет за детей

Еще один вид стандартного налогового вычета полагается всем родителям, имеющим детей в следующих размерах:

1 400 рублей — на первого ребенка в месяц;1 400 рублей — на второго ребенка;3 000 рублей — на третьего и каждого последующего ребенка;12 000 рублей — на каждого ребенка в случае, если это ребенок-инвалид до 18 лет, или учащийся очной формы обучения, аспирант, ординатор, интерн, студент в возрасте до 24 лет, если он является инвалидом I или II группы. Размер этих вычетов был увеличен в 2016 году.

Также на вычет могут рассчитывать опекуны, попечители, приемные родители, супруг приемного родителя, на обеспечении которых находится ребенок:

1 400 рублей — на первого ребенка;1 400 рублей — на второго ребенка;3 000 рублей — на третьего и каждого последующего ребенка;6 000 рублей — на каждого ребенка в случае, если ему нет 18 лет и он является ребенком-инвалидом, а также учащимся очной формы обучения, аспирантом, ординатором, интерном, студентом в возрасте до 24 лет, если они являются инвалидом I или II группы.

Это право имеют родители, даже если ребенок не проживает с ними или живет за границей.

На вычет в двойном размере имеет право единственный родитель (приемный родитель, усыновитель, опекун, попечитель). При вступлении в брак двойной вычет аннулируется. Родителям, находящимся в разводе и одним воспитывающим ребенка, двойный вычет не полагается, даже если второй супруг не платит алименты.

При этом один и родителей (опекуны, приемный родитель, попечитель) может отказаться от получения налогового вычета в пользу своей второй половины на основании заявления. Тогда второй родитель будет получать его в двойном размере.

Как делается вычет на практике: работодатель из общей суммы доходов родителя («грязными») вычитает 1400 рублей за первого ребенка, 2800 рублей — за двух детей, 5800 рублей — за трех детей. Оставшаяся сумма облагается 13% налогом (НДФЛ).

Допустим, у Ивана Петрова трое детей в возрасте 15, 8 и 5 лет. В месяц он получает 45 000 рублей, 5800 рублей ежемесячно будет вычитаться из налогооблагаемой базы. То есть налог он будет платить с 39 200 рублей, его размер составит 5 096 рублей. Если бы детей у Петрова не было он бы заплатил НФДЛ 5 850 рублей.

О нюансах имущественных вычетов читайте в следующей публикации 20 января.

Но есть один нюанс: при в течение года общей суммы дохода в 350 000 рублей, вычет уже не предоставляется. То есть, с сентябре с условного Петрова начнут удерживать НДФЛ полностью.