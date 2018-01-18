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Объем ввода жилья в Крыму в 2017 году вырос почти втрое
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Объем ввода жилья в Крыму в 2017 году вырос почти втрое 

ТАСС 18 января 2018
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 января. /ТАСС/. Объем ввода жилья в Республике Крым в прошлом году в сравнении с 2016 годом вырос в 2,9 раза — до 833,6 тыс. кв. м. Об этом в четверг сообщили в министерстве строительства и архитектуры региона в ответ на запрос ТАСС.
"По оперативным данным, за 2017 год введено в эксплуатацию 833,6 тыс. кв. м жилья. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года, объем введенного в эксплуатацию жилья увеличился в 2,9 раза", — говорится в сообщении. В министерстве уточнили, что ввод многоквартирных жилых домов в регионе в прошлом году увеличился на 32,5% — до 216,5 тыс. кв. м, а индивидуальных жилых домов в пять раз — до 617,1 тыс. кв. м.
Развитие жилищного строительства в республике власти связали с повышенным спросом на жилье, обусловленным миграционным приростом населения, а также с инвестиционной активностью застройщиков и снижением ипотечных ставок.
"В Республике Крым сохраняется достаточно высокий спрос на жилье. С целью его удовлетворения застройщиками наращиваются объемы по строительству многоквартирных жилых домов. При этом снижение ставок по ипотеке еще больше подстегнуло спрос", — пояснили в министерстве.
По прогнозам властей, в ближайшие годы в Крыму стоит ожидать рост объемов выданной ипотеки.
"Прогнозный объем выданных ипотечных кредитов физическим лицам в 2018 году составит 7,5 млрд рублей, в 2019-м — 10,5 млрд рублей и в 2020-м — 10,9 млрд рублей", — говорится в сообщении. По данным Центробанка РФ, за десять месяцев прошлого года в Крыму выдано свыше 1 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 1,93 млрд рублей, что в 2,4 раза выше, чем за аналогичный период 2016 года, добавили в министерстве.
Власти ожидают, что развитие рынка ипотеки будет и в дальнейшем стимулировать рост объемов жилстроительства в Крыму.
"Таким образом, объем ввода жилья в 2018 году сохранит тенденцию по его увеличению", — заключили в крымском Минстрое.
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