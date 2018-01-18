Средняя зарплата сотрудника московской библиотеки в 2017 г. составила 63 тыс. руб.

«Средняя заработная платна сотрудника библиотеки за 2017 г. составила 63 тыс. руб. Это очень неплохой показатель. И рано или поздно престиж профессии должен появиться», — подчеркнула М. Рогачева.

Она добавила, что увеличилось число посетителей библиотек. «В связи с этим на плечи библиотекарей ложится много задач, в том числе управленческих», — отметила М. Рогачева.