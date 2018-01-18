Средняя зарплата сотрудника московской библиотеки в 2017 г. составила 63 тыс. руб. 

В 2017 г. средняя зарплата сотрудника столичной библиотеки равнялась 63 тыс. руб., сообщила Агентству городских новостей «Москва» генеральный директор Московской дирекции по развитию культурных центров Мария Рогачева.
«Средняя заработная платна сотрудника библиотеки за 2017 г. составила 63 тыс. руб. Это очень неплохой показатель. И рано или поздно престиж профессии должен появиться», — подчеркнула М. Рогачева.
Она добавила, что увеличилось число посетителей библиотек. «В связи с этим на плечи библиотекарей ложится много задач, в том числе управленческих», — отметила М. Рогачева.