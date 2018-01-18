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В Приморье предложили снизить налоги на новые автомобили стоимостью 3-5 млн рублей
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В Приморье предложили снизить налоги на новые автомобили стоимостью 3-5 млн рублей 

Prim.News 18 января 2018
Поправки коснутся владельцев около 600 автомобилей.
Поправки в закон Приморского края «О транспортном налоге» одобрили на очередном заседании комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Законодательного собрания Приморского края.
Законопроект вносит поправки в соответствии с изменением федерального законодательства: ранее была изменена вторая часть 28-й статьи Налогового кодекса. «Поправки затрагивают порядок исчисления суммы налога и предусматривают снижение повышающих коэффициентов по легковым автомобилям средней стоимостью от трех миллионов до пяти миллионов рублей включительно, с года выпуска которых прошло от одного года до двух лет и не более одного года», — говорится в пояснительной записке к проекту закона.
Согласно изменениям, с 2018 года в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от трех миллионов до пяти миллионов рублей включительно, с года выпуска которых прошло не более трех лет, исчисление суммы налога будет производиться с учетом единого повышающего коэффициента 1,1. В настоящее время действуют коэффициенты 1,1, 1,3 и 1,5.
В первом чтении поправки в закон Приморского края «О транспортном налоге» рассмотрят на заседании Законодательного собрания Приморья 31 января 2018 года, сообщает пресс-служба парламента. В Приморском крае у физических и юридических лиц насчитывается всего около 600 автомобилей, которых коснутся эти изменения.
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