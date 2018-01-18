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Деньги за первенца на Ямале: инструкция для молодых родителей
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Деньги за первенца на Ямале: инструкция для молодых родителей 

Красный Север 18 января 2018
Фото: Красный Север
В России начала действовать новая мера социальной поддержки — ежемесячные денежные выплаты в связи с рождением либо усыновлением первого ребёнка. В ЯНАО размер выплаты составит почти 15 897 рублей.
Право на выплату имеют женщины, родившие или усыновившие ребенка начиная с 1 января 2018 года, постоянно проживающие на Ямале. И мама и ребенок должны быть гражданами России. При этом размер среднедушевого дохода семьи не должен превышать 1,5-кратную величину прожиточного минимума в регионе за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением выплаты.
Как рассчитывается?
Как рассказали в окружном департаменте социальной защиты населения, величина прожиточного минимума для трудоспособного населения во втором квартале 2017 года на Ямале была установлена в размере 16 751 рублей, следовательно, при назначении ежемесячной выплаты в 2018 году размер среднедушевого дохода семьи не должен превышать — 25 126,50 рублей (16751 х 1,5) на одного человека в семье. Так, для получения новой выплаты доход семьи из трёх человек не должен превышать 75 379,5 рублей в месяц, из двух человек — 50 253 рублей в месяц.
Специалисты также поясняют, что среднедушевой доход семьи при назначении ежемесячной выплаты рассчитывается исходя из суммы доходов членов семьи за последние 12 календарных месяцев.
Как оформить?
Заявление о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка подается в орган социальной защиты населения по месту жительства.
Заметим, если заявление было подано не позднее шести месяцев со дня рождения ребёнка, то ежемесячная выплата назначается со дня рождения ребёнка и до достижения ребёнком одного года. В случае если заявление поступило спустя шесть месяцев от рождения ребёнка, то выплата назначается со дня обращения на срок один год. По истечении года необходимо будет подать новое заявление о назначении выплаты на срок до достижения ребёнком возраста полутора лет.
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