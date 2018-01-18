Ещё
Китайцы возглавили рейтинг внешней миграции в Мурманскую область
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Китайцы возглавили рейтинг внешней миграции в Мурманскую область 

Lenta.ru 18 января 2018
Фото: Lenta.ru
Наибольшее количество иностранных мигрантов поставленных на учет в Мурманской области приехали из Китая (8120). Об этом говорится на сайте регионального управления МВД.
На втором месте граждане Украины (7696), на третьем — Узбекистана (6917). Поступления в бюджет за счет оформления или продления патента удвоились и составили сумму в 58 миллионов 953 тысячи рублей.
Одновременно полиция фиксирует отток местного населения области в другие субъекты страны. «На постоянное место жительства к нам прибыли 20 тысяч 219 граждан России, убыли за пределы региона с места жительства 24 тысячи человек», — отметили в управлении.
Впервые за три года отмечается значительный рост обращений граждан за загранпаспортами — более 29 тысяч. «Причиной увеличения потребности в загранпаспортах является некоторая стабилизация курса валют, открытие популярных курортных направлений, снижение госпошлины на 30 процентов при оформлении документов через портал Госуслуг», — пояснили полицейские.
Последние новости
Министр обороны Великобритании посоветовал России «отойти и заткнуться» Украина жестко раскритиковала российский «Сармат» Великобритания пригрозила «друзьям Путина»
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля547
Нарышкин ответил Мэй на «разрушение» российской разведки46
В США потребовали заблокировать «Северный поток-2»362
Порошенко припасет по 9 граммов свинца на россиянина69
Порошенко предложили заткнуться в ответ126
Видео
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение