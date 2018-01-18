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Власти КБР направят на программы занятости населения около 80 млн рублей в 2018 году
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Власти КБР направят на программы занятости населения около 80 млн рублей в 2018 году 

ТАСС 18 января 2018
НАЛЬЧИК, 18 января. /ТАСС/. Правительство Кабардино-Балкарии (КБР) направит в 2018 году на содействие трудоустройству граждан около 80 млн рублей, сообщил в четверг и. о. министра труда, занятости и соцзащиты республики Ратмир Ацканов.
"В КБР общий объем финансирования в 2018 году по программам содействию занятости населения составит 78,6 млн рублей, в том числе федеральная часть — более 73 млн рублей, средства республиканского бюджета более 5,5 млн рублей (софинансирование предусматривает 7% из бюджета региона)", — сказал Ацканов на заседании кабмина.
Деньги планируется направить на обучение и переобучение специалистов, дополнительное образование и стажировку работников, находящихся под риском увольнения. Так, в строительном комплексе и на предприятиях курортно-рекреационного комплекса планируется трудоустроить более 500 человек. Власти направят средства и на стимулирование предпринимателе на создание новых рабочих мест. «Это программа планируется в первую очередь как инструмент трудоустройства инвалидов», — отметил Ацканов.
По данным ведомства, на 12 января уровень регистрируемой безработицы по КБР составляет 2,1% от экономически активного населения. На данный момент официально безработными в республике считаются 9 тыс. 35 человек.
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