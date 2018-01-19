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Министр Куприянов: «Работникам „Мостовика“ выплатили все долги по зарплате»
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Министр Куприянов: «Работникам „Мостовика“ выплатили все долги по зарплате» 

АиФ-Омск 19 января 2018
Фото: АиФ-Омск
Сегодня, 18 января, состоялась пресс-конференция министра труда и социального развития Омской области Владимира Куприянова. Чиновник рассказал журналистам о том, какие зарплаты будут получать омичи. Зашла речь и выплате долгов бывшим сотрудникам «Мостовика».
«Долги по зарплате погашены. В конце декабря на депозите предприятия было около 70 млн руб. Эти средства предназначены для тех сотрудников, которые сменили реквизиты, но не уведомили об этом бухгалтерию. С ними ведется работа», — заявил Владимир Куприянов.
Чиновник также добавил, что региональный минтруд проверит информацию, которая появилась в соцсетях. Пользователи пожаловались, что не со всеми работниками рассчитали по зарплате. По словам Куприянова, могут быть претензии по выплатам, которые не входят в заработную плату. В их число относятся командировочные.
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