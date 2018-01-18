За капремонт ямальцам платить больше не придётся

Размер взноса на капитальный ремонт многоквартирников для собственников в ЯНАО остался на прежнем уровне.

Округ стал одним из сорока российских регионов, где решили в наступившем году не повышать взносы на капремонт общего имущества многоквартирных домов. В автономии их размер утвержден еще в марте 2014 года, сама плата введена на полгода позже. Минимум, который должны вносить собственники площадей в домах, попавших в региональную программу, составляет 10,5 рублей за квадратный метр.

По данным Ассоциации региональных операторов капремонта 33 региона уже увеличили плату. Основанием стало, как сообщила помощник директора Фонда капремонта МКД в ЯНАО Елена Работнёва, ежегодная инфляция и необходимость обеспечения финансовой устойчивости системы обновления домов. В среднем по стране взнос по сравнению с 2017 годом вырос на 30 копеек и составляет 6,9 рубля. При этом минимум для отдельных домов в Хабаровском крае составляет 1,52 рубля за квадратный метр, самый дорогой «квадрат» в Москве — 17 рублей.

Отметим, что с судьбой размеров взносов на нынешний год определились пока 73 региона страны, еще в 12 вопрос об изменениях рассматривается.