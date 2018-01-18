НБД-Банк начал осуществлять денежные переводы по системе CONTACT

НБД-Банк расширил для своих клиентов возможности по срочному переводу денежных средств.

Как сообщает пресс-служба банка, география системы CONTACT включает более 400 000 пунктов по России, странам ближнего и дальнего зарубежья. Валюта переводов — российские рубли, доллары США и евро. Минимальная сумма перевода отсутствует.

С помощью системы клиент может быстро, надежно и недорого перевести деньги родным, близким или друзьям. Процедура перевода денег по системе CONTACT максимально упрощена: это можно сделать без счета в банке и ручного заполнения бланка перевода..

В системе денежных переводов CONTACT установлены фиксированные тарифы, зависящие от суммы и валюты денежного перевода. При этом комиссия взимается только с отправителя, получатель получает сумму перевода целиком.

Справка

Денежные переводы CONTACT — платежная система CONTACT работает с 1999 года и является первой российской системой денежных переводов. КИВИ Банк (АО) является оператором системы CONTACT и выполняет организационную, расчетно-клиринговую, информационно-техническую функции.

Публичное акционерное общество «НБД-Банк» — межрегиональный банк, специализирующийся на развитии малого и среднего бизнеса. Основан в 1992 году. На сегодняшний день сеть НБД-Банка включает 23 офиса в шести российских регионах: Нижегородской, Кировской, Пензенской и Ивановской областях, а также в Чувашской Республике и Республике Марий Эл.

Высокая репутация банка подтверждается наградами за профессиональную деятельность. В 2016 году НБД-Банк стал лауреатом Международной премии в области банковского бизнеса «Банковское дело» в номинации «Лучший банкир года: за эффективное управление банком». Также банк занял 51 место в рейтинге эффективности российских банков, подготовленном Национальным Банковским Журналом (NBJ) совместно с рейтинговым агентством «Эксперт РА» (RAEX). Также НБД-Банк стал лауреатом HR-премии «Работодатель года» в сфере финансовых услуг по итогам 2016 года.

В 2017 году международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service повысило долгосрочный депозитный рейтинг НБД-Банка по национальной и иностранной валюте до уровня Ва3. Также рейтинговое агентство RAEX (Эксперт RA) присвоило НБД-Банку рейтинг кредитоспособности на уровне ruBBB+. Прогноз по рейтингам стабильный.

Основная работа НБД-Банка направлена на активную поддержку регионального малого и среднего бизнеса — крайне важного для общего развития экономики и создания рабочих мест. НБД-Банк разрабатывает и предлагает предпринимателям комплексные программы по решению бизнес-задач, предоставляет ресурсы для реализации долгосрочных проектов. Предоставление предприятиям долгосрочных финансовых ресурсов возможно, в том числе, благодаря развитому сотрудничеству НБД-Банка с российскими и международными финансовыми институтами.