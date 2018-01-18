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Надо ли платить налог с выигрыша в лотерею?
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Надо ли платить налог с выигрыша в лотерею? 

АиФ Пермь 18 января 2018
Фото: АиФ Пермь
Правда ли, что с января с выигрышей в лотерею не нужно платить налоги?
Отвечает юрист Марина Казанцева:
«С января действительно вступили в силу изменения по налогообложению выигрышей в азартных играх. Теперь не нужно будет платить налог на доход физических лиц (НДФЛ) тем, кто выиграет денежные призы, не превышающие 4 тысяч рублей. В случае, если выигрыш составит от 4 тысяч
до 15 тысяч рублей, нужно будет, как и ранее, подать декларацию и уплатить налог. С крупных выигрышей (от 15 тысяч рублей) платить НДФЛ будут сами организаторы лотерей и азартных игр.
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