Надо ли платить налог с выигрыша в лотерею?

Правда ли, что с января с выигрышей в лотерею не нужно платить налоги?

Отвечает юрист Марина Казанцева:

«С января действительно вступили в силу изменения по налогообложению выигрышей в азартных играх. Теперь не нужно будет платить налог на доход физических лиц (НДФЛ) тем, кто выиграет денежные призы, не превышающие 4 тысяч рублей. В случае, если выигрыш составит от 4 тысяч

до 15 тысяч рублей, нужно будет, как и ранее, подать декларацию и уплатить налог. С крупных выигрышей (от 15 тысяч рублей) платить НДФЛ будут сами организаторы лотерей и азартных игр.