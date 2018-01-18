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Экспорт леса и лесоматериалов из Сибири за год вырос на 22% до $2,7 млрд
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Экспорт леса и лесоматериалов из Сибири за год вырос на 22% до $2,7 млрд 

ТАСС 18 января 2018
Фото: Континент Сибирь Online
НОВОСИБИРСК, 18 января. /ТАСС/. Объем экспорта лесоматериалов через Сибирское таможенное управление (СТУ) в 2017 году вырос более чем на 22% по сравнению с прошлым годом. При этом обработанный лес составляет более 80%, отметили в четверг в пресс-службе СТУ.
"Экспорт лесоматериалов в регионе деятельности СТУ в 2017 году составил $2,7 млрд (17,4% от общего стоимостного объема экспорта по региону) и по сравнению с 2016 годом увеличился на 22,3%", — уточнили в управлении.
Поставки необработанного леса при этом составили только 19%, обработанного — 81%, и доля последнего, по данным СТУ, растет последние семь лет. «Одной из причин такого изменения является таможенно-тарифная политика государства, а именно отсутствие требований по уплате вывозной таможенной пошлины и отсутствие необходимости получения лицензии при вывозе обработанных лесоматериалов. Данные меры стимулируют переработку леса внутри страны, развитие предприятий и создание новых рабочих мест в регионах», — приводит пресс-служба слова начальника СТУ Константина Козлова.
Вывозом лесоматериалов из Сибири в 2017 году занимались около тысячи участников внешнеэкономической деятельности, что на 3,1% больше, чем в 2016 году. Сибирский лес экспортировали в 55 стран дальнего и ближнего зарубежья: 83% физического и 73% стоимостного объема заняли поставки в Китай, 3% и 9% соответственно — в Японию, 6% и 5% — в Узбекистан.
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