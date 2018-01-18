Население Китая по итогам 2017 года выросло до 1,39 млрд человек

ПЕКИН, 18 января. / ТАСС /. Население Китая по итогам 2017 года выросло на 7,37 млн до 1,39 млрд жителей. Как говорится в опубликованном в четверг докладе Госсовета КНР , этот показатель включает военнослужащих Народно-освободительной армии Китая, однако в него не входят жители Тайваня, а также специальных административных районов КНР — Гонконга и Макао.

"К концу 2017 года населения Китая составило 1 млрд 390 млн человек. Рост составил около 7,37 млн жителей по сравнению с тем же показателем 2016 года", — указано в документе.