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Роял Кредит Банк снизил ставки по вкладам
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Роял Кредит Банк снизил ставки по вкладам 

Банки.ру 18 января 2018
«Роял — Зимний» (от 10 тыс. рублей на три месяца) размещается под 6,5% годовых (ранее — под 8%), «Роял — Эксклюзив» (от 100 тыс. рублей на три года) — под 6% годовых (вместо 7%), а «Роял — Бизнес» (от 50 тыс. рублей на два года) — под 5% годовых (вместо 6%). По этим трем вкладам проценты выплачиваются ежемесячно.
Продуктовый виджет
«Роял — Старт» с ежеквартальной выплатой процентов можно открыть под 5,5% годовых (ранее — под 6,5%), а с ежемесячной выплатой — под 5% (прежняя ставка — 6%). Минимальная сумма — 5 тыс. рублей. Срок — два года. При досрочном расторжении договора проценты, выплаченные за каждый полный процентный период, сохраняются.
Процентная ставка по вкладу «Роял — Люкс» (от 5 тыс. рублей на один год) составляет 6,75% годовых (ранее — 7,55%). Проценты ежемесячно выплачиваются либо капитализируются.
«Роял — Пенсионный» (от 1 тыс. рублей на полтора года) привлекается под 6,75% годовых (до этого — под 7,25%). Выплата процентов происходит ежеквартально.
Все вклады пополняемые.
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