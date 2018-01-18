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Даже не заметим? Коммуналка на Ямале подорожает в пределах инфляции
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Даже не заметим? Коммуналка на Ямале подорожает в пределах инфляции 

ИА Север-Пресс 18 января 2018
Фото: ИА Север-Пресс
С 1 июля 2018 года произойдет очередное повышение тарифов на услуги ЖКХ. Как сообщает «Российская газета», предельный средний индекс — 4 процента — превышать нельзя, но эта планка может быть увеличена в конкретном муниципалитете на 2,2 процента, если того требуют условия проживания.
То есть максимум — 6,2 процента. В результате диапазон для различных территорий ЯНАО составил 3,9 — 5 процентов.
Средний рост стоимости тепловой энергии составит 3,5 процента, услуг водоснабжения и водоотведения — 4, электроэнергия подорожает на 3,7. В целом расчетный рост платы граждан за ЖКУ в среднем по региону составит 3,8 процента (фактический по итогам 2017 года — 3,9). Так что рост стоимости услуг для населения не превысит уровня инфляции.
Отметим, субсидии и компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг получает каждый седьмой ямалец, а это более 74 тысяч человек.
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