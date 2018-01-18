Пассажиропоток аэропортов «Базэл Аэро» в 2017 году вырос на 9% — до 10,8 млн человек

Пассажиропоток аэропортов « Базэл Аэро » (аэропорты в Краснодаре, Сочи, Анапе и Геленджике, компания входит в группу «Базовый элемент» Олега Дерипаски ) в 2017 году вырос на 9% по сравнению с 2016 годом — до 10,8 млн человек, сообщили в компании.

На внутренних направлениях авиакомпании перевезли через аэропорты Краснодарского края 9,95 млн человек (рост на 6% в сравнении с 2016 годом), на международных — 904,07 тыс. человек (рост на 63%).

Пассажиропоток аэропорта Сочи в 2017 году вырос на 8% до 5,69 млн человек, аэропорта Краснодара — на 17% до 3,5 млн человек, аэропорта Анапы — снизился на 4% до 1,36 млн человек, аэропорта Геленджика — вырос на 11% до 304 тыс. человек.