В ноябре 2017 года Китай сократил объем закупок облигаций американского госзайма на 12,6 млрд долларов

Вашингтон, 18 января / Синьхуа / — Согласно данным, опубликованным в среду Министерством финансов США , в ноябре 2017 года Китай сократил объем закупок облигаций американского госзайма на 12,6 млрд долларов.

В ноябре общий объем купленных КНР облигаций американского госзайма составил 1,1766 трлн долларов. Таким образом, Китай остался крупнейшим государством-кредитором США.

В ноябре Япония сократила объем закупок облигаций американского госзайма на 9,9 млрд долларов, сократив свой пакет до 1,0841 трлн долларов.

По состоянию на конец ноября, общий объем американских казначейских обязательств, находящихся у главных иностранных кредиторов США, составил около 6,3431 трлн долларов, что ниже скорректированного показателя предыдущего месяца, составившего примерно 6,3495 трлн долларов. —0—