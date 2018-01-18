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В ноябре 2017 года Китай сократил объем закупок облигаций американского госзайма на 12,6 млрд долларов
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В ноябре 2017 года Китай сократил объем закупок облигаций американского госзайма на 12,6 млрд долларов 

ИА Синьхуа 18 января 2018
Вашингтон, 18 января /Синьхуа/ — Согласно данным, опубликованным в среду Министерством финансов США, в ноябре 2017 года Китай сократил объем закупок облигаций американского госзайма на 12,6 млрд долларов.
В ноябре общий объем купленных КНР облигаций американского госзайма составил 1,1766 трлн долларов. Таким образом, Китай остался крупнейшим государством-кредитором США.
В ноябре Япония сократила объем закупок облигаций американского госзайма на 9,9 млрд долларов, сократив свой пакет до 1,0841 трлн долларов.
По состоянию на конец ноября, общий объем американских казначейских обязательств, находящихся у главных иностранных кредиторов США, составил около 6,3431 трлн долларов, что ниже скорректированного показателя предыдущего месяца, составившего примерно 6,3495 трлн долларов. —0—
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