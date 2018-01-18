Литва одобрила новую систему ценообразования компенсируемых лекарств

ВИЛЬНЮС, 18 янв — Sputnik Кабмин Литвы утвердил новую систему цен на компенсируемые лекарства, сообщает пресс-служба правительства.

Проект был предложен Министерством здравоохранения республики, который будет регулировать возмещение средств за медикаменты. Таким образом, установят максимально допустимую доплату за компенсируемые лекарства.

Согласно утвержденному документу, надбавка не может превышать 20 процентов средней суммы компенсации за один рецепт, которая в настоящее время составляет четыре евро. Следовательно, в случае с самыми дорогими лекарствами, пациенты заплатят не более четыре евро, даже если им полностью вернут стоимость лекарственных средств.

Сумма доплаты более дешевых медикаментов, розничная цена которых менее 20 евро, не может превышать 20 процентов от базовой цены лекарственного средства. В случае с более дорогими препаратами, розничная цена которых выше 20 евро, сумма доплаты не будет превышать 20 процентов от средней базовой цены одного рецепта, то есть около четырех евро.

В прошлом году максимальная сумма компенсируемых лекарств составляла 3,93 евро. По оценкам, благодаря введению новых цен пациенты сэкономят около 10 миллионов евро в год.

В настоящее время средняя максимальная доплата за лекарства с розничной ценой свыше 20 евро составляет 9,63 евро.

Целью нового постановление является снижение цен на компенсируемые лекарства и возвращение средств за них пациентам. Правительство рассчитывает таким образом урегулировать цены на лекарственные средства в республике.

Планируется, что новая система ценообразования вступит в силу с июля 2018 года.