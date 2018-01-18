«Ромир»: средний чек россиян в декабре заметно вырос

Средний чек россиян в декабре показал традиционную динамику для последнего месяца года и прибавил сразу 43 рубля, или 7,9%, к ноябрьскому значению, составив 586 рублей за один поход в магазин. Таким образом, чек достиг наивысшего значения за год, свидетельствуют данные исследовательского холдинга «Ромир».

«Однако по сравнению с аналогичными периодами предыдущих лет прошлогодний декабрьский чек оказался самым низким за все годы наблюдений. За год средний чек показал снижение на 0,8%, за два года — на 8,9%, с декабря 2014-го — на 12,5%. И это без учета инфляции», — указывают в холдинге.

Однако в разрезе месяца средний чек все же продемонстрировал уверенный рост, причем во всех округах и типах городов. Так, наибольший прирост чека за месяц был зафиксирован на Дальнем Востоке (14,9%), юге страны (11,2%) и в Приволжском округе (10,9%). В Центральном (6,5%), Уральском (6%) и Сибирском (8,5%) округах увеличение чека было чуть ниже, но все равно ощутимым. Самые скромные результаты по динамике чека за месяц показал Северо-Запад, где единоразовые траты жителей увеличились на 4,2%.

Если в целом в миллионниках средний чек за месяц вырос на 12,6%, то в двух главных мегаполисах страны результаты были несколько скромнее. Так, в Москве чек за месяц прибавил 7,7%, поднявшись с 704 до 758 рублей. А в Санкт-Петербурге рост чека в декабре составил 8,7% — с 698 до 759 рублей. За год средний чек в миллионниках не изменился, а в обеих столицах показал отрицательную динамику. В Москве по сравнению с декабрем 2016 года чек снизился на 2,2%, а в северной столице — на 2,8%.

Наиболее расточительными при единоразовых тратах показали себя в декабре жители полумиллионников, которые тратили в среднем на 10% больше за один поход в магазин, чем месяцем ранее.

В ноябре был зафиксирован всплеск покупок в магазинах «у дома», а в декабре россияне переключили свое покупательское внимание и на магазины более крупных форматов. Так, наибольший рост чека был отмечен в гипермаркетах — сразу на 19,3% за месяц. В супермаркетах в декабре чек вырос на 11,4%, в дискаунтерах — на 9,4%, а в магазинах традиционной торговли через прилавок — на 7,5%.