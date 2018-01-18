Посвященная ученому и педагогу Н. Лаверову марка вышла в почтовое обращение в РФ

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ФГУП «Почта России».

«18 января в рамках серии «Полный кавалер ордена „За заслуги перед Отечеством“ в почтовое обращение вышла марка, посвященная геологу и педагогу Н. Лаверову. Почтовая марка размером 42х30 мм издана тиражом 280 тыс. экземпляров, к выпуску почтовой марки изготовлены тематический конверт и специальный штемпель гашения первого дня для Москвы», — сообщили в пресс-службе.