Медведев: Финансирование российской науки в 2018 году будет увеличено

— В прошлом году мы увеличили финансирование гражданской науки на 20 процентов по сравнению с 2016 годом, что само по себе не плохо. Это все-таки на одну пятую часть, — заявил глава кабинета министров в ходе церемонии вручения правительственной премии в области науки и техники. — В этом году увеличение будет еще больше. Это суммы, измеряемые сотнями миллиардов рублей.

Он заверил, что курс на поддержку ученых продолжится, и связал это с возможностями экономики: если будут появляться дополнительные деньги, будут менять и приоритеты. «Будем заниматься развитием всех этих направлений, реализацией наших стратегических планов и программ. Без науки и развития техники у нашей страны нет никакого будущего», — уверен Медведев.