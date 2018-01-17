Продажи ритейлера Carrefour за 2017 г выросли на 3%, до 88,24 млрд евро

МОСКВА, 17 янв /ПРАЙМ/. Объем продаж французской группы Carrefour SA, второго по величине ритейлера в мире, по итогам 2017 года увеличился в годовом выражении на 3% по текущему валютному курсу и составил 88,24 миллиарда евро, сообщается в пресс-релизе компании.

Продажи во Франции, на которую приходится более 54% реализации Carrefour, за год снизились на 0,1% в годовом выражении, до 40,096 миллиарда евро. Объем продаж на международном рынке за тот же период вырос на 5,6%, достигнув 48,144 миллиарда евро.

В четвертом квартале выручка ритейлера снизилась в годовом исчислении на 0,2%, до 23,328 миллиарда евро. Во Франции продажи снизились на 0,5%, до 10,706 миллиарда евро, а на международном рынке — выросли на 0,1%, до 12,621 миллиарда евро.