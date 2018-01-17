Минфин: в России выпущено сберегательных сертификатов на предъявителя почти на 500 млрд рублей

На текущий момент в России нет ни одной действующей сберкнижки на предъявителя. Между тем, заметен определенный спрос на сберегательные (депозитные) сертификаты на предъявителя. Так, в России выпущено таких сертификатов на сумму порядка 490 млрд рублей. Такой информацией поделился в рамках пленарной сессии Госдумы заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев

Он обратил внимание на то, что основной объем действующих сертификатов на предъявителя — это сберегательные сертификаты Сбербанка

«К сожалению, в рамках существующего закона мы знаем, кто такой сертификат купил и кто его предъявил к погашению. Но не знаем, кому и как он передается, что создает риски отмывания капитала и коррупции», — рассказал Моисеев.

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