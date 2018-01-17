Ещё
Минфин: в России выпущено сберегательных сертификатов на предъявителя почти на 500 млрд рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минфин: в России выпущено сберегательных сертификатов на предъявителя почти на 500 млрд рублей 

Банки.ру 17 января 2018
На текущий момент в России нет ни одной действующей сберкнижки на предъявителя. Между тем, заметен определенный спрос на сберегательные (депозитные) сертификаты на предъявителя. Так, в России выпущено таких сертификатов на сумму порядка 490 млрд рублей. Такой информацией поделился в рамках пленарной сессии Госдумы заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.
Он обратил внимание на то, что основной объем действующих сертификатов на предъявителя — это сберегательные сертификаты Сбербанка.
«К сожалению, в рамках существующего закона мы знаем, кто такой сертификат купил и кто его предъявил к погашению. Но не знаем, кому и как он передается, что создает риски отмывания капитала и коррупции», — рассказал Моисеев.
Новость
Банки.ру: последние новости
Великобритания высылает 23 российских дипломатов из Лондона ЦБ: трендовая инфляция в феврале снизилась до 5,2% Из хрущевок в «собянинки»
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля550
Нарышкин ответил Мэй на «разрушение» российской разведки54
Порошенко припасет по 9 граммов свинца на россиянина78
В США потребовали заблокировать «Северный поток-2»367
Порошенко предложили заткнуться в ответ127
Видео
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение