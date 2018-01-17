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Литва стала лидером в Евросоюзе по продаже новых автомобилей
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Литва стала лидером в Евросоюзе по продаже новых автомобилей 

Sputnik Литва 17 января 2018
Фото: Sputnik Литва
ВИЛЬНЮС, 17 янв — Sputnik. В странах Евросоюза продали более 15 миллионов новых легковых автомобилей в 2017 году, лидером по росту продаж стала Литва, уточняется в документе Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA).
Автоконцерном, увеличившим продажи почти на треть во всех странах ЕС, стала группа PSA Group, на втором месте — Suzuki, на третьем — Toyota Group.
По итогам года значительный рост продаж отметили в Литве (на 27,3 процента), Венгрии (на 20,4 процента) и Болгарии (на 18,5 процента).
Кроме того, в последний месяц 2017 года лидером по продажам также стала Литва (на 38,7 процента), высокие результаты показали Эстония (рост на 14,9 процента), Латвия (на 13,5 процента) и Греция (на 13,2 процента).
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