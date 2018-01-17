Нафтогаз заявил о возможной потере дешевых европейских кредитов

«К сожалению, правительство не выполнило требования, которые нужно было выполнить для продления кредита ЕБРР в прошлом году. 300 млн долларов будут погашены в январе, и, насколько мы понимаем, возобновление этой линии автоматически не произойдет. Захочет ли ЕБРР в этой ситуации вступать в переговоры с правительством о продлении линии, мне сложно сказать… Насколько мне известно, из-за проблем с МВФ Всемирный банк также планирует после погашения не возобновлять линию в 500 млн долларов», — сказал Коболев, передает РИА «Новости»

По его словам, напряжение между Украиной и мировыми кредитными организациями уже обошлось Нафтогазу в 300 млн долларов, «а всего будет стоить 800 млн долларов дешевого кредитного ресурса».