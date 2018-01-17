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Нафтогаз заявил о возможной потере дешевых европейских кредитов
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Нафтогаз заявил о возможной потере дешевых европейских кредитов 

Деловая газета «Взгляд» 17 января 2018
Глава украинского Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что госкомпания может остаться без дешевых кредитов на закачку газа от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в 2018 году.
«К сожалению, правительство не выполнило требования, которые нужно было выполнить для продления кредита ЕБРР в прошлом году. 300 млн долларов будут погашены в январе, и, насколько мы понимаем, возобновление этой линии автоматически не произойдет. Захочет ли ЕБРР в этой ситуации вступать в переговоры с правительством о продлении линии, мне сложно сказать… Насколько мне известно, из-за проблем с МВФ Всемирный банк также планирует после погашения не возобновлять линию в 500 млн долларов», — сказал Коболев, передает РИА «Новости».
По его словам, напряжение между Украиной и мировыми кредитными организациями уже обошлось Нафтогазу в 300 млн долларов, «а всего будет стоить 800 млн долларов дешевого кредитного ресурса».
Коболев считает потерю кредитов одной из главных проблем Нафтогаза в 2018 году, и уверен, что столь дешевого кредитного ресурса Украина не сможет взять нигде. Напомним, в начале декабря Евросоюз отказался выдать Украине 600 млн евро из ранее обещанных кредитов.
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