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Бюджет оборонного заказа на Украине увеличили до $732 млн
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Бюджет оборонного заказа на Украине увеличили до $732 млн 

РИА Новости 17 января 2018
РИА НОВОСТИ. БЮДЖЕТ ОБОРОННОГО ЗАКАЗА НА УКРАИНЕ В 2018 ГОДУ УВЕЛИЧЕН НА 37%, ДО $732 МЛН — ПОРОШЕНКО
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