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Экс-президент Украины призвал провести референдум о вступлении в НАТО
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Экс-президент Украины призвал провести референдум о вступлении в НАТО 

ТК «Звезда» 17 января 2018
Фото: ТК «Звезда»
Бывший президент Украины Леонид Кравчук считает, что в стране нужно провести референдум о вступлении в НАТО.
По мнению первого президента Украины, население страны в целом поддерживает идею присоединения к НАТО и эти намерения нужно подтвердить референдумом. Его результаты послужат сигналам западным странам о том, что украинцы желают вступления в Альянс.
Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что референдумы о вступлении Украины в НАТО и ЕС пройдут в ближайшем будущем.
«Мы держим курс на евроатлантическую интеграцию. В ближайшем будущем в Украине точно пройдут референдумы о вступлении в НАТО, и я убежден, что народ Украины поддержит эту мою инициативу, и о членстве в Европейском Союзе», — приводит его слова zn.ua.
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