Экс-президент Украины призвал провести референдум о вступлении в НАТО

Бывший президент Украины Леонид Кравчук считает, что в стране нужно провести референдум о вступлении в НАТО

По мнению первого президента Украины, население страны в целом поддерживает идею присоединения к НАТО и эти намерения нужно подтвердить референдумом. Его результаты послужат сигналам западным странам о том, что украинцы желают вступления в Альянс.

Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что референдумы о вступлении Украины в НАТО и ЕС пройдут в ближайшем будущем.

«Мы держим курс на евроатлантическую интеграцию. В ближайшем будущем в Украине точно пройдут референдумы о вступлении в НАТО, и я убежден, что народ Украины поддержит эту мою инициативу, и о членстве в Европейском Союзе», — приводит его слова zn.ua.