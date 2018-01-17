Прямой эфир с «Иллюзионистами» и Вадимом Вороновым 

В среду, 17 января, в 20:00 состоится прямой эфир передачи Рамблер/live, совместного проекта Рамблера и социальной сети "Одноклассники". Гостями шоу станут участники шоу-бестселлера "Иллюзионисты 2.0" — одного из самых знаменитых мировых представлений с фокусами.
<iframe width="560" height="315" src="//ok.ru/videoembed/451375603260?nochat=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>Ведущий программы — Вадим Воронов, утреннее шоу на "Новом радио".
Смотрите <a href="https://ok.ru/rambler/topic/67775279415356">прямую трансляцию</a> в 20:00 в нашей <a href="https://ok.ru/rambler">группе в Одноклассниках</a>.