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Прямой эфир с «Иллюзионистами» и Вадимом Вороновым
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Прямой эфир с «Иллюзионистами» и Вадимом Вороновым 

Рамблер 17 января 2018
В среду, 17 января, в 20:00 состоится прямой эфир передачи Рамблер/live, совместного проекта Рамблера и социальной сети "Одноклассники". Гостями шоу станут участники шоу-бестселлера "Иллюзионисты 2.0" — одного из самых знаменитых мировых представлений с фокусами.
<iframe width="560" height="315" src="//ok.ru/videoembed/451375603260?nochat=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>Ведущий программы — Вадим Воронов, утреннее шоу на "Новом радио".
Смотрите <a href="https://ok.ru/rambler/topic/67775279415356">прямую трансляцию</a> в 20:00 в нашей <a href="https://ok.ru/rambler">группе в Одноклассниках</a>.
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