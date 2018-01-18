Сотрудникам госбезопасности Литвы на треть увеличат зарплату

Правительство Литвы предложило на треть увеличить зарплаты сотрудникам департамента госбезопасности.

Директор департамента Дарюс Яунишкис сообщил журналистам, что действительно увеличение составит в среднем 30%. Суммы, которые выплачиваются сотрудникам, не публикуются.

Сообщается также, что правительство поднимет зарплату и сотрудникам военной разведки Литвы — второго департамента оперативных служб.

Как сообщала «Парламентская газета», правительство Литвы решило добавить департаменту госбезопасности средств на разведывательную деятельность, хотя предыдущий кабинет социал-демократов, напротив, планировал снизить расходы спецслужбы.

В итоге в бюджете на 2018 год расходы департамента госбезопасности увеличили более чем на 10 млн евро, и ведомство получит в этом году около 40 млн евро.