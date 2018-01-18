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Сотрудникам госбезопасности Литвы на треть увеличат зарплату
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Сотрудникам госбезопасности Литвы на треть увеличат зарплату 

Парламентская газета 18 января 2018
Фото: Парламентская газета
Правительство Литвы предложило на треть увеличить зарплаты сотрудникам департамента госбезопасности.
Директор департамента Дарюс Яунишкис сообщил журналистам, что действительно увеличение составит в среднем 30%. Суммы, которые выплачиваются сотрудникам, не публикуются.
Сообщается также, что правительство поднимет зарплату и сотрудникам военной разведки Литвы — второго департамента оперативных служб.
Как сообщала «Парламентская газета», правительство Литвы решило добавить департаменту госбезопасности средств на разведывательную деятельность, хотя предыдущий кабинет социал-демократов, напротив, планировал снизить расходы спецслужбы.
В итоге в бюджете на 2018 год расходы департамента госбезопасности увеличили более чем на 10 млн евро, и ведомство получит в этом году около 40 млн евро.
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