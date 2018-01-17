Реальная заработная плата за октябрь 2017 года увеличилась на 5,1 процента

Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорстата.

Рост реальной заработной платы в Москве в октябре 2017 года составил 5,1 процента, по сравнению с данными за аналогичный период 2016 года. Кроме того, средняя зарплата в Москве в сентябре увеличилась на 9,3 процента.

— Средняя номинальная заработная плата, начисленная за октябрь 2017 года в крупных, средних и малых организациях (с учетом досчета до полного круга организаций) составила 69 847 рублей и увеличилась по сравнению с октябрем 2016 года на 9,3 процента, — сообщили в пресс-службе Мосгорстата.

По данным ведомства, реальная заработная плата, которая была рассчитана с учетом индекса потребительских цен, в октябре 2017 года была равна 105,1 процента к уровню октября 2016 года. Данный показатель также увеличился на 0,7 процента по сравнению с данными за сентябрь 2017 года.

При этом реальные располагаемые денежные доходы населения (доходы, скорректированные на индекс потребительских цен) в столице в октябре прошлого года уменьшились на 9,2 процента по сравнению с октябрем 2016 года и на 0,5 процента по сравнению с сентябрем 2017 года.

Также отмечается, что среднедушевые доходы столичного населения в октябре 2017 года составили 59 986 рублей.

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