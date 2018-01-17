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Предприятия Ленобласти активно погашают долги по зарплате
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Предприятия Ленобласти активно погашают долги по зарплате 

Ivyborg.ru 17 января 2018
С начала года задолженность по заработной плате на предприятиях Ленинградской области уменьшилась на 13,8 млн рублей.
Согласно информации комитета по труду и занятости Ленобласти, в январе полностью погасили свою задолженность перед работниками ООО «Племзавод „Детскосельский“ и АО „Любань“.
Кроме того, на полмиллиона уменьшилась задолженность предприятия ОАО „ЭКОТРАНС“ и на 4,7 млн рублей в АО „15 Арсенал ВМФ“.
В ведомстве отметили, что в регионе ведется еженедельный мониторинг за организациями, допустившими задолженность по заработной плате, чтобы оперативно совместно с органами надзора и контроля принимать меры по ее сокращению.
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