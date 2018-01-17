Предприятия Ленобласти активно погашают долги по зарплате

С начала года задолженность по заработной плате на предприятиях Ленинградской области уменьшилась на 13,8 млн рублей.

Согласно информации комитета по труду и занятости Ленобласти, в январе полностью погасили свою задолженность перед работниками ООО «Племзавод „Детскосельский“ и АО „Любань“.

Кроме того, на полмиллиона уменьшилась задолженность предприятия ОАО „ЭКОТРАНС“ и на 4,7 млн рублей в АО „15 Арсенал ВМФ“.

В ведомстве отметили, что в регионе ведется еженедельный мониторинг за организациями, допустившими задолженность по заработной плате, чтобы оперативно совместно с органами надзора и контроля принимать меры по ее сокращению.