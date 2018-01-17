Перевалка нефти через терминал в бухте Козьмино (Приморье) в 2017 году сократилась на 0,1 млн т

Другими стратегическими получателями нефти стали Япония — 3,8 млн т (12%) и Южная Корея — 2,2 млн т (6,9%). Кроме того, в направлении Сингапура отгружено 0,61 млн т (1,9%), Таиланда — 0,6 млн т (1,9%), Малайзии — 0,56 млн т (1,8%), США — 0,5 млн т (1,6%), Новой Зеландии — 0,3 млн т (1%), Филиппин — 0,04 млн т (0,1%).

С момента запуска в эксплуатацию в 2009 году, когда грузооборот ООО «Транснефть — Порт Козьмино» составил 15,3 млн т, данный показатель увеличился в 2 раза. Всего с 2010 года в страны АТР экспортировано 187 млн т нефти.