Посольство США поприветствовало расследование против Коломойского

Об этом говорится в сообщении посольства в Twitter.

«Мы высоко ценим усилия НБУ в расследовании мошенничества в «ПриватБанке». Законное, успешное расследование и возвращение украденных активов станет позитивным шагом в борьбе с коррупцией на Украине», — говорится в сообщении.

Ми високо цінуємо зусилля @NBUkraine у розслідуванні шахрайства у Приватбанку. Законне, успішне розслідування та повернення викрадених активів стане позитивним кроком у боротьбі з #корупцією в Україні. https://t.co/kQRd7d4NDi

— U. S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 17 января 2018 г.

Ранее сам Коломойский прокомментировал результаты расследования нанятой Нацбанком Украины фирмы-аудитора.

«Бред, который нет смысла комментировать. Основной вопрос: куда и когда вывели деньги?! Все остальное — беллетристика», — заявил Коломойский.

Так он отреагировал на результаты расследования, обнаружившего существование в «ПриватБанке» теневой структуры — «банка в банке» — благодаря которой аффилированным с собственниками структурам и людям выдавались кредиты, которые потом не возвращались, что в конечном итоге привело к убыткам в размере $5,5 млрд