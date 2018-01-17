Депутат ГД рассказал о ставках по кредитам в 2018 году

В 2018 году россияне будут получать потребительские кредиты под 11-12%

Число выданных россиянам кредитов выросло в минувшем году на 12%. Такие данные ранее привело в своем аналитическом обзоре Объединенное кредитное бюро (ОКБ). За январь-ноябрь 2017 года российские банки выдали кредитов на общую сумму более 4,91 триллиона рублей, в то время как за аналогичный период 2016 года было выдано кредитных средств на 3,62 триллиона рублей.

В России все чаще пользуются западной моделью получения кредитных средств, где процентная ставка и сумма кредита во многом зависят от кредитной истории.

«Бюро кредитных историй имеет если не сотни, то десятки миллионов данных о тех гражданах, которые получали кредиты либо формировали вклады или пользовались какими-то другими финансовыми инструментами. Поэтому это нормальное явление, и оно очень сильно влияет на кредит, который дается гражданам, в том числе на ставку», — рассказал в программе «Сегодня утром» на телеканале «Звезда» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков

По его предположению с учетом сегодняшнего уровня инфляции, ключевая ставка в этом году может понизиться до 6-7%.

«Учитывая, что Центробанк снижает ключевую ставку, а инфляция очень низкая, мы рассчитываем на то, что ЦБ будет более активно это делать, и деньги станут дешевле. Я думаю, что ключевая ставка опустится до 6-7% и, соответственно, кредиты будут дешевле и они опустятся ниже 10%», — спрогнозировал Аксаков.

По мнению депутата Госдумы, снижение процентной ставки позволит россиянам брать потребительские кредиты под 11-12% годовых.

«Я думаю, что граждане будут получать кредиты в районе 11-12%. По ипотеке меньше 10%, потому что ипотека — очень надежный кредит, просрочка составляет менее 1,5%. А компании будут получать около 10%», — подытожил эксперт.

Восемнадцатого декабря 2017 года ключевая ставка Банка России опустилась до 7,75%. Всего за 2017 год она снижалась шесть раз. Уровень инфляции за минувший год снизился всего на 2,5%.