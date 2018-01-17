Внешнеторговый оборот в Кашгарской беспошлинной зоне Синьцзяна в 2017 году превысил 60 млн долл. США

Урумчи, 17 января / Синьхуа / — В 2017 году объем экспорта и импорта в Кашгарской комплексной беспошлинной зоне /ККБЗ/ Синьцзян-Уйгурского автономного района /Северо-Западный Китай/ достиг 60,049 млн долларов США, увеличившись на 17718,7 проц. в годовом исчислении. При этом объем грузоперевозок составил 1856 тонн с ростом на 1650,9 проц. Об этом свидетельствуют данные местной таможни.

Как сообщил глава администрации ККБЗ Бай Цань, внешнеторговый оборот ККБЗ в 2016 году составил 337 тыс. долларов США, на этой основе в 2017 году был осуществлен резкий скачок показателя. Это стало возможным благодаря повышению транзитного статуса ККБЗ в трансграничных грузоперевозках между Китаем и соседними зарубежными регионами.

В истекшем году через ККБЗ поочередно было запущено несколько логистических транзитных ж/д маршрутов для мультимодальных грузовых перевозок в центральноазиатские и южноазиатские страны из города Иу /город на востоке Китая, известный как «всемирный супермаркет» благодаря своим оптовым товарам/, из г. Баодин /провинция Хэбэй, Северный Китай/, а также из Шэньчжэня и Гуанчжоу /южная провинция Гуандун/. Доставленные в ККБЗ по этим логистическим каналам товары сортируются, распределяются и отправляются в соседние страны. «Это главная причина такого резкого роста внешнеторгового оборота ККБЗ в 2017 году», — убежден Бай Цань.

Вместе с этим, в прошлом году в ККБЗ был достигнут прогресс в толлинговой торговле, в том числе объем операций по переработке электронной продукции составил 15,44 млн долларов США. Кроме того, объем складских операций в ККБЗ превысил 45 млн долл. США, а суммарный объем бондовых торгово-выставочных операций — 2 млн долл. США.