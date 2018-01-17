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«Норникель» инвестировал 100 млн рублей в увеличение отгрузки никеля в Мурманской области
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«Норникель» инвестировал 100 млн рублей в увеличение отгрузки никеля в Мурманской области 

ТАСС 17 января 2018
МУРМАНСК, 17 января. /ТАСС/. Компания «Норникель» инвестировала 100 млн рублей в модернизацию контейнерной площадки Кольской ГМК (Мурманская область). Как сообщила в среду пресс-служба Кольской ГМК, это позволит ускорить отгрузку готовой продукции — никеля.
"Инвестиции «Норникеля» в реализацию проекта составляют около 100 млн рублей", — уточнили в компании.
Этот объект имеет для КГМК первостепенное значение. Здесь обрабатывают и отправляют в адрес потребителей готовую продукцию — никель и медь, а также принимают крупногабаритные грузы — в основном производственное оборудование, которое поступает в адрес компании. Реконструкция площадки прежде всего связана с увеличением объемов выпуска никеля в Мончегорске. За последние два года производство готовой продукции возросло в Кольской ГМК более чем на 30%.
При этом скорость обработки контейнерных грузов по технологическим причинам оставалась на прежнем уровне. После завершения модернизации здесь в четыре раза увеличится количество одновременно обрабатываемых железнодорожных платформ — до 20. Это позволит не только значительно сократить время обработки грузов, но и снизить в четыре раза частоту использования маневренных локомотивов, которые привлекаются для перестановки платформ.
Кольская ГМК — ведущий производственный комплекс Мурманской области и один из крупнейших в стране производителей цветных металлов, в том числе стратегических. В общих объемах «Норникеля» на долю Кольской ГМК приходится 39% никеля и 42% кобальта. Продукция поставляется как на внутренний рынок, так и на экспорт в страны Европы.
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