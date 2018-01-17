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В Омске снизили цены на теплоэнергию
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В Омске снизили цены на теплоэнергию 

АиФ-Омск 17 января 2018
Фото: АиФ-Омск
Сегодня, 17 января, в Омске прошло заседание Региональной энергетической комиссии. Чиновники обсудили тарифы на коммунальные услуги. Так, в первом полугодии 2018 года для жителей Омска снизили тарифы на теплоэнергию.
Отметим, что теперь сумма в квитанциях снизится на 40 рублей владельцев однокомнатных квартир, и на 70 рублей — для двухкомнатных. А для жителей Амурского посёлка (это примерно 6% горожан) ежемесячная плата за тепло за однокомнатную квартиру снизится примерно на 50 рублей, за двухкомнатную — на 90 рублей.
«По результатам анализа тарифных предложений чиновники скорректировали объемы и цены приобретения энергетических ресурсов», — уточнили в пресс-службе РЭК по Омской области.
Добавим, что Региональная энергетическая комиссия утвердила все тарифы для населения на 2018 год. Все приказы опубликуют на официальном интернет-портале правовой информации Российской Федерации.
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