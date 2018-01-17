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Из бюджета Самарской области выделят свыше 400 млн рублей на новые пособия семьям
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Из бюджета Самарской области выделят свыше 400 млн рублей на новые пособия семьям 

ТРК Губерния 17 января 2018
Фото: progorodsamara.ru
410 миллионов 689 тысяч рублей планируют предусмотреть в бюджете Самарской области на выплаты семьям, в которых в этом году родился или родится первенец. Вопрос предоставления пособий сегодня обсуждали на заседании регионального правительства. Напомним, с инициативой поддерживать семьи выступил глава государства. С 1 января в России стартовало «Десятилетие детства» и начали действовать новые дополнительные меры помощи. На ежемесячную финансовую выплату — ее сумма составит почти 10 тысяч рублей — смогут рассчитывать семьи, размер среднедушевого дохода которых не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума. В Самарской области это 16 тысяч 608 рублей.
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