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В Башкортостане работникам обанкротившегося завода выплатили пятимиллионный долг по зарплатам
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В Башкортостане работникам обанкротившегося завода выплатили пятимиллионный долг по зарплатам 

Башкирское спутниковое телевидение 18 января 2018
Фото: Башкирское спутниковое телевидение
В Башкортостане прокуратура добилась выплаты заработной платы сотрудникам ООО «Куганакский кирпичный завод». В 2015 году предприятие задолжало 171 работнику около 5 миллионов рублей, а через год компанию признали банкротом.
Чтобы взыскать с предприятия деньги, прокурор обратился в суд. За нарушение законодательства о труде директор завода неоднократно привлекался к административной ответственности.
Задолженность была погашена за счёт средств, вырученных от продажи имущества компании-банкрота, сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
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