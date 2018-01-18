В Башкортостане работникам обанкротившегося завода выплатили пятимиллионный долг по зарплатам

В Башкортостане прокуратура добилась выплаты заработной платы сотрудникам ООО «Куганакский кирпичный завод». В 2015 году предприятие задолжало 171 работнику около 5 миллионов рублей, а через год компанию признали банкротом.

Чтобы взыскать с предприятия деньги, прокурор обратился в суд. За нарушение законодательства о труде директор завода неоднократно привлекался к административной ответственности.

Задолженность была погашена за счёт средств, вырученных от продажи имущества компании-банкрота, сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.