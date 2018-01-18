Сотрудникам «Красноярского Загорья» выплатили долг по зарплате 4,5 млн руб.

Следственном комитете по Красноярскому краю завершили расследование уголовного дела в отношении генерального директора АО «Санаторий „Красноярское Загорье“ (находится в Балахтинском районе) за невыплату заработной платы своим сотрудникам.

Как пояснили в Следкоме, в период с января по май 2017 года в санатории образовалась задолженность по зарплате перед 153 сотрудниками. Общий долг составил 4,5 млн рублей. Руководитель здравницы пояснил следователям, что предприятие испытывало финансовые затруднения в связи перезаключением государственных контрактов на 2017 год. Поэтому не могло вовремя выплатить зарплату. Во время расследования долг был погашен полностью. Однако 16 января 2018 года уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением было направленно в суд для рассмотрения по существу.